Wensbos in Brugge was met 1.000 wensen een succes: "Willen nu enkele wensen laten uitkomen"

Tijdens de kerstvakantie hebben 1.000 inwoners en bezoekers hun wens op een kaartje gezet, dat kaartje in een kerstbal gestopt en in de wensboom gehangen. De wens kon vanalles zijn, iets persoonlijks, iets voor 2022 of iets voor de stad. Vooral dat laatste maakt meer kans om effectief uit te komen, want de stad gaat met de wensen aan de slag. "Maandag worden de wensen opgehaald en gelezen. Een van de wensen laten we indien mogelijk in vervulling gaan", zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Het idee kwam van een van de inwoners van Brugge. Maar het stadsbestuur ging hier graag op in, zeker in deze moeilijke tijden. "Dit kan een hoopvol moment zijn voor iedereen," zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Dromen mag." En dat bleek zo te zijn. De kerstbomen dragen meer dan 1.000 kerstballen vol wensen en dromen. Waarvan er enkele misschien heel binnenkort wel werkelijkheid zullen worden.