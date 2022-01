West-Afrikaanse landen sluiten de grens met Mali en kondigen sancties af na staatsgreep

Ecowas (Economische Gemeenschap van de Staten in West-Afrika) werd in 1975 opgericht en telt nu 15 leden. Het opzet is economische integratie en ontwikkeling, maar gaandeweg is ook veiligheid een thema geworden. De voorbije jaren zijn vredesmachten van Ecowas tussenbeide gekomen in conflicten in onder meer Ivoorkust, Liberia, Guinée-Bissau, Mali en Gambia.

Er wonen ongeveer 340 miljoen mensen in het blok. De meesten wonen in het erg bevolkte Nigeria, maar ook Senegal, Liberia, Sierra Leone, Togo, Guinée, Guinée-Bissau, Kaapverdië, Ivoorkust, Benin, Ghana, Gambia, Burkina Faso, Mali en Niger maken deel uit van Ecowas.