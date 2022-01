Laatste dag van Winterland Hasselt: "Ondanks maatregelen toch een geslaagde editie"

Tijdens deze uitzonderlijke periode is het niet vanzelfsprekend om een evenement als Winterland te organiseren, dat weet ook Schoenmakers: "We hebben tijdens de voorbije weken 5 overlegcomités als het ware overleeft. Elke aanpassing leverde de nodige stressmomenten op omdat we altijd maar onze werking moesten bijsturen, maar het is ons gelukt. Dus kunnen we tevreden terugkijken."