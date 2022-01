20 sluikstorters op heterdaad betrapt voorbije weken in Mechelen

“Sluikstorten is fundamenteel asociaal gedrag. We zullen dit steevast een halt toeroepen en nooit tolereren,” zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “De mazen van het net worden zo fijn mogelijk gemaakt en dankzij een uitstekende samenwerking tussen onze Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s), de politie en OVAM boeken we nu opnieuw een belangrijk succes. Dit moet kwaadwilligen verder ontmoedigen om aan sluikstorten te doen. De pakkans is immers groot.”