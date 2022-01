"Problematische communicatie en sterk afgenomen angst voor coronavirus zijn nefast voor motivatie om regels te volgen"

"Wat ik de afgelopen twee jaar mis in de coronacrisis, is een beleid dat aan de motivatie werkt", zegt Glorieux. "Het groepsgevoel dat we in het begin spontaan nog hadden, is snel weggeëbd. Ik hoor heel vaak van mensen dat ze niet meer naar het nieuws kijken of luisteren. Ze willen het niet meer horen. Maar toch, er moeten toch mediaspecialisten in staat zijn om dat collectieve gevoel en de motivatie aan te wakkeren."

Het is logisch dat naarmate de pandemie langer duurt de motivatie om de regels te volgen, afneemt. "Al van in het begin van de pandemie was de communicatie problematisch. Vorige week hoorde ik op de radio een campagne voor de boosterprik, maar die is zo flets."

"We hebben toch betere communicatiespecialisten die van alles aan de man kunnen brengen wat we niet nodig hebben. Laat die mensen nu doen wat we wel nodig hebben", besluit Glorieux.