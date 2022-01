Antwerpse in Oeganda: "Bij ons gaan de scholen vandaag pas na 2 jaar weer open, gevolgen van sluiting zijn enorm"

De dochter van Marijke, Nia (5), heeft wel les gekregen de voorbije 2 jaar. "Wij zijn de uitzondering. Onze dochter volgt les aan een internationale school en ze hebben bij ouders thuis onderwijs gegeven in kleine groepjes. We hebben ons heel schuldig gevoeld tegenover de andere kinderen en we hebben geprobeerd te helpen. We hebben bijvoorbeeld financiële ondersteuning gegeven aan lokale leerkrachten zodat ze les konden geven aan kleine groepjes, maar dat is een druppel op een hete plaat natuurlijk.

"De kinderen die vandaag weer naar school kunnen, zijn heel enthousiast, maar voor de ouders is het niet per se gemakkelijker nu", zegt Marijke. "Door de coronacrisis zijn ze vaak ook financieel geraakt en de heropstart van de scholen brengt kosten met zich mee. Er is dus verdriet en opluchting tegelijk."



Geen enkel ander land sloot de scholen 83 weken, en verschillende kinderrechtenorganisaties hadden de voorbije maanden regelmatig kritiek op de Oegandese regering. "Dit mag nooit meer gebeuren", zette de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef op Twitter.