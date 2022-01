Zwaar ongeval in verpakkingsbedrijf in Harelbeke: jongeman (24) raakt ernstig gewond aan hand

In eenverpakkingsbedrijf langs de Venetiëlaan in Harelbeke gebeurde rond 9.45 uur een zwaar arbeidsongeval. Een jongeman was, in dienst van een onderaannemer, bij Allbox aan de slag om een defecte machine te herstellen. Het liep fout toen zijn handschoen werd gegrepen en zijn hand in de machine gekneld raakte. De brandweer en de eerste zorgen van het MUG-team waren nodig om hem te bevrijden en te verzorgen. Daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk gebracht.

Het arbeidsauditoriaat werd ingelicht en de Dienst Toezicht Welzijn op het Werk deed de nodige vaststellingen. Daaruit zal moeten blijken of de toestand veilig was en de handelingen correct zijn uitgevoerd. De machine is voorlopig in beslag genomen voor het onderzoek.