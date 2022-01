Bedrijf uit Sint-Gillis-Waas schenkt 400 coronatests aan scholen en eigen personeel, "we vrezen een grote uitval"

De zaak in containers en machineverhuur van Van Puyvelde is tot nu toe vrij goed gespaard gebleven van personeelsuitval door corona. "Mensen in de administratie werken meestal thuis. Wie toch op bureau moet zijn, werkt in bubbels." Het risico op besmetting is daar beperkt, maar "de mensen in de werkplaats lopen een groter risico, vandaar de testen." Voor de prijs moet je het als bedrijf niet laten, vindt Van Puyvelde: "je kan een test kopen voor 2 tot 3 euro."