Britse premier Boris Johnson weigert te ontkennen dat hij tuinfeest in Downing Street bijwoonde tijdens lockdown

De druk op de Britse premier Boris Johnson neemt opnieuw toe, nu er nieuwe berichten opduiken over zijn aanwezigheid op een tuinfeest in Downing Street tijdens de lockdown. Johnson heeft geweigerd om te ontkennen dat hij op 20 mei een buitenborrel bijwoonde in de tuin van zijn ambtswoning. "We onderzoeken de zaak", meldt Johnson.