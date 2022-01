Boutersem herbekijkt patrimonium: "Te duur om alles te renoveren"

Ook de kerken en pastorijen worden onder de loep genomen. "Sommige kerken liggen zo ingenesteld in de dorpskern dat ze met de auto haast niet bereikbaar zijn of geen parking hebben. Dat maakt dat ze moeilijk verkocht geraken, maar zolang we ze niet verkopen, blijven we er kosten aan hebben, zoals verwarmingskosten. En dus moeten we nagaan: behouden we die kerk?"

Schepen Devroye benadrukt dat ze niet zomaar alles willen wegdoen, "maar het is gewoon van moeten. Alles behouden is financieel onmogelijk voor een kleine gemeente als Boutersem. Daarom gaan we snoeien in het patrimonium van Boutersem. Wat behouden we en wat niet, wat renoveren we en waar investeren we in. Door te snoeien en de verkoop van hetgeen we niet behouden, kunnen we het patrimonium dat we behouden beter renoveren."