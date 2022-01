Brandweer Rivierenland krijgt minder meldingen CO door warmer weer, maar "opletten nu het kouder wordt"

"Het is al een tijdje geleden dat we nog een oproep hebben gekregen voor CO", zegt Jan Anné van de Brandweerzone Rivierenland. Dat heeft volgens hem voor een groot deel te maken door de zachte temperatuur van de voorbije weken. In de winter komen er meestal net meer oproepen omdat er door de koude harder gestookt wordt en de ramen en deuren veel meer gesloten blijven. Als je verwarmingstoestel of installatie voor warm water dan niet goed werkt, kan er giftige CO vrijkomen.

"De verwarmingstoestellen in de huizen zijn gelukkig beter geworden, merken we", zegt Anné. "Dat komt ook door de huurwet. Daardoor is er meer controle op de installaties in huurwoningen en verdwijnen de slechte installaties stilaan van het toneel."