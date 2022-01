Komt er binnenkort een privéschool voor hoogbegaafden in Brugge?

Het concept is er al, de naam en een website ook. Maar de locatie en startdatum van de nieuwe school is nog niet bekend. Gijs Godderis is één van de oprichters: "Hoogbegaafde kinderen vallen in het huidig onderwijs vaak uit de boot. We merken dat er een nood is om daar een oplossing voor te bieden. We willen ons vestigen in Brugge en zoeken nog naar een geschikte locatie. Het gaat om een middelbare school. We willen de kinderen de mogelijkheid geven om zelf te gaan verkennen en hen een kritische reflex mee te geven."