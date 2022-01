Geen goede ventilatie op bepaalde types bussen van De Lijn: "Dakramen gaan dicht als we ruitenwissers aanzetten"

Van zodra de ruitenwissers worden gebruikt, sluiten de dakramen. Dat is in elk geval zo voor een aantal types bussen. Een chauffeur van De Lijn bevestigt: "Ik heb weet van een drietal types bussen waar dat het geval is. Als je de ruitenwissers aansteekt, wordt de bus hermetisch gesloten. Dan is er geen luchtzuivering meer. Als je dan met een overvolle bus met leerlingen rijdt, is dat niet gezond."