Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) neemt ontslag uit regering-Di Rupo: de vete met voorzitter Bouchez te veel?  

Wie is Jean-Luc Crucke (MR)?

Crucke is een Waalse politicus bij de Franstalige liberale partij MR. Hij zette eind jaren 80 zijn eerste stappen in de lokale politiek van Frasnes-lez-Anvaing, dicht bij de taalgrens in de buurt van Ronse, waar hij ook burgemeester wordt.

Jean-Luc Crucke zetelde zowel in het federale als in het Waalse parlement. Van 2017 tot 2019 was hij minister van Budget, Energie, Klimaat en Luchthavens in de regering-Borsus. Vanaf 2019 is hij opnieuw minister en neemt hij opnieuw de portefeuille van Begroting onder zich. Crucke spreekt Nederlands en is ook in Vlaamse media vaak te horen.