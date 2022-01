Rechter oordeelt dat tennisser Djokovic uit quarantaine mag in Australië: onduidelijk of hij ook Australian Open kan spelen

In Australië heeft een rechter beslist dat tennisser Novak Djokovic - nummer één van de wereld - dan toch het land binnen mag. De 34-jarige Djokovic zit al enkele dagen in een quarantainehotel in Melbourne. Hij is in het land voor de Australian Open, maar om binnen te mogen heb je een vaccinatiebewijs nodig. Djokovic weigert te zeggen of hij gevaccineerd is, maar heeft naar eigen zeggen een medische uitzondering omdat hij midden december een coronabesmetting opliep. De rechtbank geeft Djokovic nu gelijk, maar de Australische regering kan nog altijd beslissen dat Dojkovic het land toch niet in mag door z'n visum te annuleren. Lees meer bij Sporza.