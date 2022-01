Dodelijk arbeidsongeval bij Dezeure in Beauvoorde

Siel Himpens, één van de medezaakvoerders van Dezeure was aanwezig in het bedrijf. “We begrijpen op dit ogenblik niet hoe dit is kunnen gebeuren. Normaal kan zoiets niet. Het chassis van de aanhanger staat op een brug en was niet weggeschoven. Er was ook niets kapot. De brug was zelfs deze ochtend nog gekeurd en de preventieadviseur was nog aanwezig in het bedrijf. We hebben 2 mensen, die volop bezig zijn met preventie. Ook wij vragen ons af wat er is misgelopen.”