Doel zet Nederlandse jongeren dorp uit na overlast: "Lockdown lokt ze mogelijk naar hier"

Dat de Nederlandse jongeren nu overlast veroorzaakten kan volgens de burgemeester te maken hebben met de lockdown in Nederland. "Het is mogelijk dat de lockdown in Nederland de jongeren richting Doel doet afzakken. De politie is tussenbeide gekomen en de jongeren zijn direct vertrokken." Maar het idee leeft ook nog dat Doel niet bewoond is, weet Van de Vijver. "We proberen er via sociale media wel op te wijzen dat Doel bewoond is en dat er respect moet zijn voor die bewoners."