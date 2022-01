"Factcheckers" onderzoekt hoe gemakkelijk minderjarigen alcohol kunnen kopen: "Het is kinderspel"

Het blijkt nog steeds kinderlijk eenvoudig om als minderjarige alcohol te kopen. In het Eén-programma "Factcheckers" trekken zes minderjarigen van 14 en 15 jaar undercover naar supermarkten en nachtwinkels om er alcohol te kopen. In 25 van de 30 pogingen stappen de jongeren de zaken buiten met wijn, bier of zelfs whiskey in de hand. Opvallend, want uit cijfers van de bevoegde inspectiedienst blijkt dat in 2021 slechts bij 3 procent van de controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen inbreuken zijn vastgesteld.