Zusjes D'Amelio (17 en 20) best betaalde TikTok-sterren ter wereld: samen bijna 25 miljoen euro in een jaar tijd

Rae is al een tijdje superpopulair op TikTok, maar brak dit jaar ook door als actrice. Ze speelde een hoofdrol in de Netflix-productie "He's All That". In de film speelt Rae een middelbare scholier die steeds populairder wordt op sociale media. Toen "He's All That" in augustus uitkwam, stond het in 78 landen even op nummer 1 op Netflix. Een maand later kondigde Netflix een nieuwe deal met Rae aan voor nog een aantal films, maar daarover zijn op dit moment nog geen andere details bekend. Buiten Hollywood heeft Rae een lucratieve sponsoring met American Eagle en brengt ze ook zelf make-up op de markt onder de naam "ITEM Beauty".