Gemeente Opwijk straft twee jeugdverenigingen die coronaregels niet respecteerden

De leiding belooft ook voorzichtig te blijven: "Verder willen we benadrukken dat de werking zoals in het verleden steeds op een veilige manier zal blijven verlopen. Onze activiteiten zullen enkel buiten plaatsvinden. Daarnaast zal de leiding zoals steeds een mondmasker dragen en een zelftest uitvoeren voor elke zondag. Ook de gemeente staat achter onze werking en hoopt dat we deze zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren", luidt het in de mededeling op Facebook.