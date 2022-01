Gemeentebestuur Zwijndrecht ontkent: "Wij wisten niet dat PFOS risico voor de volksgezondheid is"

Voor zowel burgemeester als schepen was het vandaag in de onderzoekscommissie zaak om dat verhaal tegen te spreken. Vervaet: "Ik wil het misverstand corrigeren dat we niet op de hoogte waren. Sinds het jaar 2000 weet de gemeente Zwijndrecht heel wat over PFOS, maar we zijn op geen enkel moment gealarmeerd dat dat een risico voor de volksgezondheid was." Zo kreeg de gemeente het verslag van toxicoloog Jan Tytgat, dat wees op mogelijke gezondheidsrisico's pas in de zomer van 2021 in handen.