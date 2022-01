Gentenaar verrast vriendin met bijzonder huwelijksaanzoek aan Graslei

Muhammed lokte zijn vriendin zondag met een smoes naar het centrum van Gent, terwijl zijn vrienden de Grasbrug klaarzetten. Toen het koppeltje aankwam, lieten de vrienden het Bengaals vuur meteen branden. Gizem was tot tranen toe bewogen, want ze besefte al wat er haar te wachten stond. Daarna begeleidde Muhammed haar naar een hartje vol met lichtjes, dat stond uitgestald voor grote houten letters, die de woorden "Marry me" vormden. Daar stelde hij haar de grote vraag: "Wil je met me trouwen?" En de jongedame, die onder de indruk was van het aanzoek, zei volmondig "ja".