"Belangrijke week voor Europese veiligheid": Rusland en VS voeren eerste gesprek over spanningen rond Oekraïne

Stoltenberg zei te hopen dat aan beide kanten de oprechte wil aanwezig is om een nieuw gewapend conflict in Europa te voorkomen. "We hopen dat we het eens kunnen worden over de weg vooruit, een reeks ontmoetingen en het proces. We moeten tot een politieke oplossing komen en een gewapend conflict vermijden. Maar we moeten erop voorbereid zijn dat Rusland opnieuw zal kiezen voor gewapend geweld, voor confrontatie in plaats van samenwerking", klonk het.

Oekraïne heeft "het recht zichzelf te verdedigen" en als Rusland besluit geweld te gebruiken, zal het "een aanzienlijke prijs moeten betalen", waarschuwde Stoltenberg nog.