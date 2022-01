Geen show, wel tweets: "Power of the dog" en "West Side story" winnen op Golden Globes na commotie rond diversiteit

"Het valt op dat heel wat prijzen in deze editie naar minderheden gingen", benadrukt filmjournalist Lieven Van Gils. "De film "The power of the dog" van de Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion viel in de prijzen en ook enkele zwarte acteurs kregen een beeldje. Voor het eerst kreeg ook een transgender een Golden Globe: de prijs voor beste actrice in een drama tv-serie ging naar Michaela Jaé Rodriguez voor haar rol in de serie "Pose". Of dit genoeg is om de sympathie terug te winnen in Hollywood valt af te wachten."