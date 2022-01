Hasselt verliest drie bekende horecazaken

Het gebouw waar nu De Vogelsanck gevestigd is, zal worden gesloopt. Daar komt een nieuwbouw, dat meldt de Hasseltse website Smaakvandehoreca. 2 juli is de laatste dag dat De Vogelsanck open zal zijn. De uitbaters van de Windmolen vertrekken dit jaar naar Spanje waar ze een B&B gaan uitbaten. En de chefkok Jan Wouters van restaurant 6 Zinnen en zijn partner zoeken een andere uitdaging. Ook die zaak stopt in juli.