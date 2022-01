Hogeschool PXL wil mensen met een zwaar beroep helpen

Het expertisecentrum Zorginnovatie aan de Hasseltse hogeschool PXL mag een nieuw lab uitbouwen om mensen in de zorg en bouw zo optimaal en ergonomisch mogelijk te laten werken. In de zorg gaat het dan bijvoorbeeld om methodieken om verpleegkundigen in woonzorgcentra op te leiden. En in de bouw om de vraag over hoe het werk beter kan verlopen met bepaalde technologische hulp of een betere fysieke belasting van bouwvakkers.