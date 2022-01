Hulpverlener Roger uit Kortenaken verbleef maand lang in Gambia: "Alsof corona er niet bestaat"

Roger Alles en zijn vrouw Gerda uit Kortenaken zetten zich al jaren in voor de lokale bevolking in Gambia, Afrika. "We sturen geregeld hulpgoederen op, zoals gereedschap waarmee de bevolking dingen kan maken, we hebben er ook een tuinierproject lopen en we sponsoren kinderen in diverse schoolprojecten", vertelt Roger aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Roger en Gerda zijn net terug van een maand ter plaatse hulp te verlenen. "Gerda en ik zijn van dorp tot dorp getrokken en hebben veel mensen gezien. Ze zien ons daar graag komen." Wat dat betreft, doet Roger een opmerkelijke vaststelling: " "Mijn eigen broer mocht ik niet knuffelen met kerstmis, maar daar mag er wel op los geknuffeld worden. Coronaregels zijn er niet en de Gambianen begrijpen ook niet hoe het er hier bij ons aan toe gaat."

Mondmaskers, handgels, afstand houden, ... het zijn dingen die je weinig ziet in Gambia, volgens Roger. "En toch gaat het daar goed. We hebben nergens verhalen gehoord van mensen die familieleden aan corona hadden verloren. Er zijn uiteraard wel effectief coronagevallen, maar bijzonder weinig en ook weinig sterfgevallen." Roger plaatst daar wel een kanttekening bij door te stellen dat de cijfers van de overheid van Gambia wellicht niet helemaal kloppen. "Maar de cijfers zijn er hoe dan ook laag", vervolgt hij. "De bevolking krijgt er ook gratis het coronavaccin, maar omdat de ziekte er maar weinig gekend is, laat dus lang niet iedereen het vaccin zetten."

