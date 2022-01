Jongeren uit Erpe-Mere kunnen na problemen toch naar huis met de trein uit Aalst: "Nu wel genoeg wagons" 

Scholieren uit Erpe-Mere moesten vanmorgen uit de trein naar Aalst stappen omdat de trein overvol zat. Zelfs de treinbegeleider kon er niet meer bij. Er was wel een vervangende busdienst voorzien. Volgens de NMBS reed de trein van Erpe-Mere naar Aalst uitzonderlijk met 2 treinwagons, zoals tijdens vakantieperiodes. Maar NMBS voorziet nu weer 4 treinwagons, zodat alle jongeren een plaats hebben om naar huis te gaan.

Een grote opluchting, zegt schepen Marleen Lambrecht (CD&V) van Erpe-Mere. Het treintje in de ochtend en avondspits wordt haast uitsluitend genomen door scholieren die in Aalst school lopen, of pendelaars die in Aalst werken. "Ik kreeg geen uitleg van de NMBS over waarom er maar 2 wagons waren", zegt de schepen. "De trein is belangrijk want met de bus geraak je er nooit zo snel. Er zijn eigenlijk geen alternatieven."