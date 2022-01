President Kazachstan na week protest: "Staatsgreep afgewend met hulp van Russische militairen"

Een zelfde geluid is te horen bij de Russische president Poetin. Ook hij benadrukt dat de onrust in Kazachstan is misbruikt door "interne en externe vernietigende krachten" en de troepen van het CSTO voorkomen hebben dat de regering omvergeworpen is. Die CSTO-troepen zullen volgens Poetin uit Kazachstan teruggetrokken worden zodra de missie is afgerond. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk.



Volgens Poetin is het niet de eerste keer en zal het zeker niet de laatste keer zijn dat er "van buitenaf" geprobeerd wordt om zich "te mengen in de regio". Hij waarschuwde dat het CSTO niet zal toelaten dat er opnieuw "kleurenrevoluties" plaatsvinden in de regio, verwijzend naar verschillende revoluties de voorbije decennia in ex-Sovjetlanden, zoals de Oranjerevolutie in Oekraïne.