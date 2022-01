West-Vlaamse handelaars op kerstmarkten én uitbaters van ijspistes tevreden over eindejaarsperiode

Ook de uitbaters van de ijspistes zijn best tevreden. Al zeker in Waregem, Knokke-Heist en Ieper zagen ze meer schaatsers dan vóór corona. Wellicht omdat veel andere activiteiten niet mochten doorgaan. In het weekend moest het bordje "volzet" vaak worden opgehangen. Ondanks het feit dat de geplande ijspiste in Sluis niet mocht opstarten, sluit Alain Dagraed toch af met een goed gevoel. Hij baat verschillende ijspistes uit. "Wij hebben dit jaar 15 procent meer bezoekers gehad. We hebben veel bezoek gehad van onze Nederlandse vrienden die in hun land niets konden doen. Daardoor hebben wij extra goed gewerkt."

De Brugse toeristische sector spreekt van een “behoorlijke” kerstvakantie. Ondanks het tegenvallende weer en de beperkende maatregelen ontving Wintergloed "maar" een derde bezoekers minder dan voor de coronacrisis. Ook de hotels kunnen terugblikken op een relatief geslaagde eindejaarsperiode. “De eerste week, tussen kerst en nieuw, was zonder meer goed. De tweede week was met een bezetting tussen 50 en 60 procent heel wat minder”, zegt Dimitri Thirion, voorzitter van Hotels Regio Brugge. “Al bij al zijn dit redelijke cijfers. Met dank ook aan onze Nederlandse vrienden, die dit jaar met opvallend meer waren en zo de kerstvakantie toch wat gered hebben.”