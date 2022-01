Kerstvakantie voltreffer voor toerisme in Limburg

De hotels hebben een inhaalbeweging gedaan met vijf keer meer overnachtingen: “Voor de kerstvakantie is die boeking achterstand volledig weggewerkt. Met in het totaal 150.000 overnachtingen kennen de logies een mooie bezetting. En als we gaan kijken naar de vakantieparken, dan hebben was daar deze kerstvakantie een bezettingsgraad van 93 procent.”

Toch is er nog een schaduwzijde want ook heel wat uitbaters hadden te maken met annuleringen, legt Philtjens uit: “9,1 procent van het aantal boekingen werden door de coronacrisis geannuleerd.”