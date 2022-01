Kind krijgt vaccin met gebruikte spuit in vaccinatiecentrum Evergem, medewerkers op non-actief gezet

Een medewerker van het vaccinatiecentrum in Evergem had als grap een gebruikte spuit in de bak met vaccinspuiten gelegd. Een collega gebruikte die spuit dan om een kind te vaccineren, zonder te weten dat die spuit al was gebruikt. Pas dan merkte de medewerker op dat de vaccinspuit al leeg was. "De betrokken vaccinatoren zijn onmiddellijk op non-actief gezet", zegt burgemeester Joeri De Martelaere (N-VA).

Ook de ouders werden meteen ingelicht over het incident. "Een gebruikte naald hergebruiken kan medische gevolgen hebben. Daarom werd uit voorzorg een bloedstaal afgenomen om zo de medische toestand goed te kunnen opvolgen", gaat de burgemeester verder.