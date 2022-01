Kravaalbos in Opwijk breidt uit met inheemse kersenbomen

"Mazenzele bij Opwijk was vroeger gekend als 'het witte dorp' door de kersenbloesems die er in het voorjaar rijkelijk bloeiden", vertelt Wim Solie van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. "Een aantal jaar geleden hebben we al met de gemeente geprobeerd om de nog aanwezige boomgaarden te herstellen. Van enkele van die oude kersenbomen hebben we toen takjes genomen, zogenoemde "enten", en die hebben we, in samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting vzw, opgekweekt tot nieuwe, volwassen bomen die we nu planten."

Het grootste deel van de aangeplante bomen zijn geënte kersenbomen van het ras Brabanders die met lokaal entmateriaal opgekweekt werden. Zo kan het genetische materiaal uit de streek bewaard worden. Daarnaast worden ook enkele andere rassen aangeplant die vroeger veelvuldig voorkwamen

in de streek zoals, Bigarreau noir, Noordkriek en Hedelfinger Riesenkirsche.