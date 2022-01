Laatste 7 jaar waren 7 warmste ooit gemeten op onze planeet

De twee voornaamste broeikasgassen, CO₂ en methaan, blijven zich intussen opstapelen in onze atmosfeer.

Het aantal deeltjes koolstofdioxide in de atmosfeer (de zogenoemde ppm of parts per million) bleef gestaag omhoog gaan. In april bereikten we een piek van 416,1 ppm. Nooit lag dat aantal zo hoog in de moderne geschiedenis, coronacrisis of niet. Ook de methaanconcentraties blijven doorstijgen. Volgens voorlopige satellietdata zitten we momenteel aan 1,876 ppb (parts per billion of deeltjes per miljard).

De methaantoename tijdens de voorbije twee jaar ligt "zeer hoog" vergeleken met de voorbije 20 jaar, meldt Copernicus in zijn rapport. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom dat zo is: naast menselijke uitstoot door bijvoorbeeld lekken in olie- en gaswinninginstallaties geeft ook de natuur methaan vrij, bijvoorbeeld via moerassen of via de ontdooiing van de permafrost, de permanent bevroren ondergrond in o.a. het noorden van Rusland.