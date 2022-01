Leren leven met het virus? Politiek denkt na over barometer en discussie rond verplichte vaccinatie laait weer op

VOKA-voorzitter Wouter De Geest zag gisteren in "De zevende dag" daardoor het Overlegcomité al overbodig worden. Maar zover wil de minister niet gaan. Hij wil dat de politici, ook bij een coronabarometer, nog altijd het laatste woord hebben.

Mocht de barometer er bij de derde poging niet komen, dan beschouwt Vandenbrouke dit als een persoonlijke "mislukking". En er is ook in politieke middens, zoals bij de deelstaten, nog wat tegenstand. Het instrument schakelt de politieke beslissing niet helemaal uit, maar het wordt wel veel moeilijker om zich ertegen te verzetten, bijvoorbeeld vanuit de deelstaten. Wanneer in die pakketten ook meteen maatregelen zitten over het onderwijs of de cultuursector, dan snap je misschien waarom deelstaten niet meteen enthousiast zijn over de barometer. Die houdt - na de methode van een Overlegcomité- opnieuw een grotere greep in van het federale niveau in op deelstaatsbevoegdheden, en dat gaat in tegen de ideologische wens van sommige deelstaten.