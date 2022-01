Lottomiljonair kocht winnend lot in boekhandel in Maaseik: "Goed voor 6,5 miljoen euro"

Maar dat bedrag van 6,5 miljoen euro is geen record. "Dat bedraagt nog altijd 13 miljoen euro en werd in 2013 uitgereikt aan een West-Vlaming", gaat Vermoere verder. "Het ging toen om een Super Lotto op 31 december. Dus dat was de beste oudejaarsavond ooit voor die winnaar. En in Limburg won een man uit Oudsbergen in 2015 ook al eens 6,6 miljoen euro."