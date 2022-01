Schrijver en burgerrechtenactiviste Maya Angelou is eerste zwarte vrouw op Amerikaanse "quarter"

Maya Angelou (1928-2014), bekend om haar memoires en poëzie, wordt beschouwd als een van de meest iconische schrijvers over de status van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Zij schreef "I know why the caged bird sings" ("Ik weet waarom gekooide vogels zingen"), een autobiografische roman die wordt beschouwd als een klassieker in de Amerikaanse literatuur. In 1993 droeg Angelou haar gedicht "On the pulse of morning" ("Bij het gloren van de dag") voor tijdens de eedaflegging van president Bill Clinton.