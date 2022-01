Medische primeur, genetisch aangepast varkenshart ingeplant in een mens

In de Verenigde Staten is er, net als in andere landen, een acuut tekort aan organen om te transplanteren en elke dag sterven enkele tientallen mensen die op de wachtlijst staan. Vorig jaar kregen in de VS 3.817 Amerikanen een nieuw hart. Dat is het hoogste aantal ooit, maar de vraag is nog steeds hoger.

Wetenschappers hebben dan ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van varkens van wie de organen niet worden afgestoten door het menselijk lichaam. Het onderzoek werd in de afgelopen tien jaar versneld door nieuwe technologieën rond het bewerken en klonen en genen. Enkele maanden geleden slaagden chirurgen in New York er ook al in om een nier van een genetisch gemanipuleerd varken vast te hechten in het lichaam van een hersendode persoon.