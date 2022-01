KLAAR - ECONOMIE: Rijk, rijker, rijkst!

De topman van Tesla, Elon Musk, blijft de allerrijkste mens ter wereld. Hij is het nieuwe jaar ingegaan met een vermogen van 244 miljard euro. De bankrekeningen van de 10 rijkste mensen ter wereld zijn in 2021 samen aangevuld met ruim 350 miljard euro. Ondanks de coronapandemie zagen de rijkste mensen hun vermogen nooit eerder zo fors toenemen.

Het voorbije jaar zijn de inkomsten van de grootste TikTok-sterren ook enorm gestegen, dat is zeker het geval voor de zusjes D'Amelio die bovenaan de lijst van best verdienende TikTokkers staan. Samen verdienden ze bijna 25 miljoen euro in een jaar tijd.

Maar hoe worden rijken rijk? Wat is een aandeel? En kan je rijk worden van TikTok? It’s all about the money in dit lespakket van KLAAR.