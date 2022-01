Na "gênant lange" formatie: Nederlandse regering-Rutte IV legt de eed af in coronasfeer

De bordesscène: het is niet meer dan een foto op de trappen van Paleis Noordeinde in Den Haag met de koning en daarrond de ministers van de regering. Maar het is in Nederland meer dan dat: het is piekfijn uitgedost het startschot geven van 4 (nu ja, nog 3) jaar beleid met grote plannen. Al zal de foto sowieso een voor de geschiedenisboeken zijn: door de coronamaatregelen zijn er grote afstanden en een afwezige.