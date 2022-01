BEKIJK: Nederlands luxejacht kan twee keer niet onder brug wegens hoog water

Een woordvoerster van Heesen Yachts, de bouwer van het schip, benadrukt dat de problemen aan de brug niet onverwacht zijn en vooraf was ingecalculeerd dat het transport stap voor stap zou plaatsvinden. Alles is tot in de puntjes voorbereid, luidt het.



"Het is belangrijk te zeggen dat we niet zo maar iets proberen, we zijn geen nieuwelingen. We doen dit al meer dan 40 jaar. We nemen alle noodzakelijke stappen om het goed te doen. Er is over alles nagedacht", klinkt het in het Brabants Dagblad.