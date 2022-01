Eten we binnenkort gember uit Kruishoutem? 

Gember is ontzettend populair. Dat het gezond is ontkennen specialisten niet, maar het is geen wondermiddel. Het wordt de laatste tijd zeer veel verkocht in winkels, er is dus vraag naar. Volgens onderzoekster Dendauw is er een kans dat er tegen het einde van het jaar Oost-Vlaamse gember kan verkocht worden.

"We hadden ook goede kwaliteit van de gember. We hebben al interesse van boerentelers, retailers en verwerkende bedrijven. Het is de bedoeling dat we de teelt dit jaar uitrollen op grotere schaal en ook onderzoek gaan doen bij telers. Die hebben zowel een koude als een warme serre nodig, of een tunnel. Op het centrum doen we verder onderzoek naar de technische kant van de teelt."