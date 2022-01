Nieuwpoort verhakselt 2.000 kerstbomen en gebruikt ze als bodembedekker

De afgelopen weken stonden er 1.800 kerstbomen verspreid over Nieuwpoort om de stad wat op te fleuren voor de kerstvakantie. Deze week haalt de groendienst van Nieuwpoort alle kerstbomen op om te verhakselen. Maar ook de inwoners konden tot en met dit weekend hun kerstboom droppen in een container in hun buurt. In totaal worden er deze week zo'n 2.000 kerstbomen verhakseld op het Marktplein van Nieuwpoort.

Het is al het zesde jaar op een rij dat de stad ervoor kiest om de kerstbomen te verhakselen in plaats van een traditionele kerstboomverbranding. Een groen alternatief, waar schepen van Leefmilieu Kris Vandecasteele (CD&V) erg tevreden over is. "Er werd steeds meer en meer commentaar gegeven op het verbranden van bomen in open lucht en een kerstboomverbranding is inderdaad niet meer van deze tijd. Door de bomen nu te verhakselen en te gebruiken als bodembedekker in onze parken en bloemperken sparen we ongeveer 5 ton CO2 uit. Dat is goed voor mens én milieu. En de extra bodembedekker zorgt er ook nog eens voor dat er minder vlug onkruid groeit."