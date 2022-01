Wat met brandweer, afvalophaling of openbaar vervoer? Zo bereiden essentiële sectoren zich voor op besmettingsgolf

Vooral in de zorgsector, onder andere in de ziekenhuizen, is men zeer ongerust over de snel stijgende besmettingscijfers. "Als de huidige voorspellingen kloppen, zou deze vijfde golf kort en hevig zijn. Hij zal al onze creativiteit vergen", zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Naast een stijging van de opnamecijfers, kan ook uitvallend personeel voor uitdagingen zorgen. "We monitoren dat permanent over alle afdelingen heen. Zo kunnen we snel ingrijpen bij stijgende afwezigheid."

"Voor de komende weken hebben we in kaart gebracht welke diensten niet eenvoudig een zogenoemde ‘backfill’ kunnen krijgen om te blijven draaien. Een backfill is het doorschuiven van medewerkers vanuit een andere afdeling."