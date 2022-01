"Full house"-acteur en komiek Bob Saget (65) onverwachts overleden

In een hotelkamer in Orlando, in de staat Florida, is gisterenavond het levenloze lichaam van Saget teruggevonden. Het is nog niet duidelijk waaraan de acteur is overleden. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen voor een misdrijf of druggebruik.

De avond ervoor had hij nog een stand-upshow gegeven in de stad. "Een geweldig publiek, veel positiviteit ook", schreef hij erover op Instagram. "Ik sta terug op het podium zoals ik deed toen ik 26 jaar oud was. Ik heb mijn nieuwe stem gevonden en ik geniet van elk moment." Hij kondigde nog meer shows aan.