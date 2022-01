Oekraïne arresteert "Russische spion" voor plannen van aanslag

In Oekraïne is een agent van de Russische militaire inlichtingendienst opgepakt, de man zou terroristische aanslagen in de regio rond de belangrijke havenstad Odessa beramen. Dat hebben de Oekraïense autoriteiten gemeld. Het nieuws komt naar buiten net nu de VS en Rusland samenzitten in Genève om het dreigende conflict aan de Oekraïense grens te bespreken.