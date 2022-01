Onbekende schacht van mergelgroeve ontdekt in Kanne: "Fietser dacht dat er rook opsteeg"

De schacht leidt wellicht naar de groeve in de Muizenberg in Kanne. In de zomer van 2017 werd daar een brand gesticht. Het duurde een week vooraleer het vuur volledig geblust was. Toen een fietser in de voormiddag damp uit een scheur uit de grond zag opstijgen, verwittigde hij meteen de gemeente. "De technische dienst is ter plekke geweest en vond een kleine schacht in mergelsteen, van zo'n 7 meter diep", vertelt burgemeester Mark Vos (CD&V). "We vermoeden dat die leidt naar een nabijgelegen mergelgroeve. in de Muizenberg. Omdat het buiten kouder is dan onder de grond, was er waterdamp ontstaan."