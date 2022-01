Scholen weer open, maar voor hoelang? Directrice: "Met deze besmettingscijfers gaan er sowieso klassen dicht"

Ook Stefan Grielens benadrukt dat het moeilijk wordt om alle klassen en scholen open te houden. "We gaan op korte tijd met een heel hoog aantal besmettingen zitten. In principe is het de bedoeling om tot aan de krokusvakantie het onderwijs zeker open te houden." Ook minister van Onderwijs Weyts (N-VA) gaf al aan dat een sluiting voor de krokusvakantie niet op tafel ligt.

"Maar de vraag is hoeveel klassen en scholen in de problemen zullen komen met de organisatie van het onderwijs en dus vanzelf zullen sluiten", aldus Grielens. "Kinderen zijn vaak asymptomatisch, maar als we gaan testen dan denk ik dat we snel aan de drempel van 4 zullen zitten en klassen in quarantaine moeten."