Oostendse politie-inspecteur krijgt messteek bij interventie

De feiten speelden zich zaterdagavond kort na 23 uur af. Een politiepatrouille werd aangesproken dat er een vechtpartij gaande was bij een horecazaak dicht bij het Monacoplein. De patrouille kon de vechtende personen uit elkaar halen. Tot plots één van de vechtersbazen een messteek toediende in de zijde van een politie-inspecteur. Daarbij werd de kogelwerende vest van de inspecteur voor een stuk doorboord. De verdachte, een 37-jarige man, probeerde te vluchten maar werd aan de Kursaal-Westhelling overmeesterd. De man is geen onbekende bij de politie.