Vaccinatiesaga rond Djokovic is ook het verhaal van een heel land: hoe antivaxbeweging stevig verankerd is in Servië

Gezond leven, dat hoort bij een sporter. Maar in het geval van Djokovic komt daar ook zijn anti-vaccinatiestandpunt bij, al van vóór de komst van Covid-19. Het lichaam moet zichzelf wapenen tegen ziektes, dat is zowat de boodschap. De antivax-beweging is in Servië bijzonder actief op de sociale media. En heel wat inwoners – die bij gebrek aan vertrouwen in de staat en de staatsmedia hun informatie zoeken op de sociale netwerken – volgen de redenering van de antivaxers.